Motorrijder botst op aanhanger Nieuwegein

NIEUWEGEIN - Op de AC Verhoefweg in Nieuwegein is een motorrijder achterop een auto met aanhanger gebotst. Aanvankelijk werd gemeld dat de motorrijder onder de aanhanger terecht was gekomen maar dat bleek niet het geval.

De motorrijder raakte wel ernstig gewond. Het slachtoffer is onder begeleiding van een trauma arts, die met een traumaheli ter plaatse kwam afgevoerd.

De weg wordt nu weer vrijgemaakt door de hulpdiensten. De motor wordt door een bergingsbedrijf afgesleept. (Foto's: Koen Laureij)