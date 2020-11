Motorrijder omgekomen bij ongeval A12 Overberg

OVERBERG - Aan het einde van de middag is er een motorrijder omgekomen bij een crash op de A12. Dit gebeurde nabij Overberg tussen Maarsbergen en Veenendaal. Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse.

De ravage op de snelweg is enorm. Over verspreid liggen onderdelen over rijbanen en bermen.

De A12 blijft tot zeker 21:00 uur afgesloten voor onderzoek.

We wensen de nabestaanden en betrokken hulpverleners veel sterkte toe.

Foto's Kees van Kooten