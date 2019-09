Motorrijders onderuit in Eemnes

EEMNES - Twee motorrijders uit Purmerend en Monnickendam zijn onderuit gegaan bij een ongeluk op de kruising van de Wakkerendijk en de afslag A1 in Eemnes.

Even voor 12:30 uur kwamen de motorrijders over de Wakkerendijk vanuit Baarn om rechtdoor richting Eemnes te gaan, toen een van de motors werd geraakt door een links afslaande automobilist.

De geraakte motor kwam deels onder de auto terecht. De andere motorrijder ging onderuit vanwege het plotselinge remmen.

Omdat er iets misging met de meldingen lieten de ambulance en politie even op zich wachten. Een Baarnse huisarts was toevallig in de buurt en heeft eerste hulp verleend.

De motorrijders zijn, toen de hulpdiensten eenmaal waren gearriveerd, in de ambulance nagekeken. Een van hen bleek uiteindelijk slechts lichtgewond te zijn.

De brandweer is ter plaatse gekomen om het wegdek op te ruimen.



Bron : Gooi- en Eemlander Foto's Caspar Huurdeman