HOOGLAND - Op de rijksweg A1 nabij Hoogland is een rijdende motorscooter spontaan in brand gevlogen. De bestuurder en een bijrijder die achterop zat kwamen met de schrik vrij.



Volgens de brandweer is de oorzaak vermoedelijk een technisch mankement. De bestuurder had net getankt bij de Shell. De brandende motor is geblust, maar het voertuig was al niet meer te redden.

Foto's Caspar Huurdeman