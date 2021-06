N210 bij IJsselstein dicht na ernstig ongeval

IJSSELSTEIN - Op de N210 tussen IJsselstein en Benschop is maandagmiddag een ernstig ongeluk gebeurd. Een personenauto die een jetski op een aanhanger trok kwam in botsing met een klein bedrijfsbusje. Eén van hen kwam op de verkeerde weghelft terecht, maar welke is onduidelijk. Het bedrijfsbusje dat bij het ongeluk betrokken is ligt in de berm naast de weg en ook de jetski ligt in de sloot. De onderzoeksdienst van de politie is onderweg om sporen vast te leggen en uit te zoeken wat er gebeurd is.

De weg is in beide richtingen afgesloten. Verkeer kan omrijden via de Benedeneind Zuid.

Twee ambulances en een traumahelikopter werden opgeroepen, maar de traumaheli hoefde uiteindelijk niet ter plaatse te komen. In ieder geval één persoon raakte gewond, maar onduidelijk is hoe die er aan toe is.

Omdat olie en brandstof uit de voertuigen in het grondwater terecht komen is ook de Provincie ter plaatse.