Nachtelijke autobrand Reigerstraat Baarn

BAARN - Aan de Reigerstraat in Baarn is afgelopen nacht een auto uitgebrand. Buren van de eigenaresse ontdekten rond 02.00 uur in de vroege ochtend de brand. Zij hoorden buiten op straat knallen, vermoedelijk als gevolg van de hitte klappende autobanden.

Ze belden de brandweer en maakten ook de buren wakker. De brandende auto was eigendom van een oudere, invalide Baarnse. De brandweer had de vlammen snel onder controle, maar het voertuig moet als verloren worden beschouwd. Naar de oorzaak van de brand wordt onderzoek gedaan.

Foto's Caspar Huurdeman