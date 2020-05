Nachtelijke keukenbrand op de Edelsteen in Houten

HOUTEN - Nog even wat frituren liep donderdag nacht verkeerd af in een keuken van een woning aan de Edelsteen in Houten. Rond 01:00 uur vloog het elektrische deel van de pan in brand en zorgde voor veel rook in de woning.

De bewoner is blind en zit in een rolstoel, maar hij kon zichzelf tot de deur van de woning in veiligheid brengen. Vanaf daar heeft de toegesnelde politie hem uit de woning geholpen en opgevangen.

De brandweer heeft de frituurpan naar buiten gedragen en afgeblust.

Salvage werd ingeschakeld voor de schade en opvang bewoner.

Foto's Koen Laureij