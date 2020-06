Nieuwbouwwoning in Vleuten volledig in vlammen op gegaan

VLEUTEN - Maandagavond is een grote brand uitgebroken in het rietendak van een in aanbouw zijnde villa aan de Chataletweg in Vleuten. De brand werd opgemerkt door bewoners van de Haarweg, enkele honderden meters verderop. Het dak stond toen al in lichterlaaie.

De brandweer heeft geprobeerd de vlammen te bedwingen, maar al snel bleek het een onhoudbare zaak omdat de brand al te ver in de rietenkap was getrokken. De schade die daardoor was ontstaan was al onherstelbaar. De brandweer heeft het dak gecontroleerd laten uitbranden. Dat ging gepaard met flinke vlammen.

De eigenaar van de woning is telefonisch in kennis gesteld. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht was hij op vakantie 'ver weg in Nederland'. Voor zover bekend stonden er nog geen persoonlijke bezittingen in de woning.

Het nablussen zal nog enkele uren in beslag nemen. Hoe de brand kon ontstaan is onduidelijk. Volgens de woordvoerder was het terrein met bouwhekken afgesloten en moest de brandweer de hekken kapot maken om bij de woning te kunnen komen. Door de verwoestende brand wordt het lastig de exacte oorzaak te achterhalen.

Foto's Koen Laureij