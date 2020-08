Noodweer trekt over de provincie code oranje

REGIO - Het KNMI gaf code oranje af voor vanavond. Met name in het oosten van de provincie heeft het noodweer huis gehouden. Bomen waaiden op woningen, wateroverlast etc.

Ook aan de Grondel in Leusden heeft een windvlaag zondagavond twee bomen omgewaaid. Een boom knakte op een andere welke op een derde boom bleef hangen. Met de hoogwerker van de brandwee uit Zeist worden de bomen in stukken gezaagd. Grote takken braken uit de eerste bomen en bedolven twee auto’s. Twee andere auto’s konden zonder schade weggereden worden aldus een buurtbewoonster. De andere twee auto’s lopen flinke schade op. Door de takken zijn alleen de kentekens nog te zien.



Op de Lapeerseweg moest de brandweer ook in actie komen. Een grote boom blokkeerde de rijbaan.

Foto's W. Harthoorn