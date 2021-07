Oldtimer gered bij brand in Kockengen

KOCKENGEN - Bij een brand in een schuur aan de Spengen in Kockengen is vanmiddag een oldtimer gered. De schuur stond in lichterlaaie en is grotendeels uitgebrand. De oldtimer raakte niet beschadigd. Brandweerlieden konden voorkomen dat het vuur oversloeg naar de naastgelegen woning.

Aanvankelijk zei een woordvoerder van de brandweer dat in de schuur meerdere oldtimers stonden. Dat bleek later niet zo te zijn.

De brand is inmiddels helemaal onder controle. Hier en daar smeult nog iets, maar de achter gebleven brandweerlieden voorkomen dat het vuur weer kan oplaaien. Over het ontstaan van de brand is nog niets bekend. (Foto's: Koen Laureij)