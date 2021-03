Oldtimer uitgebrand in Eemnes

EEMNES - ,,Dit doet behoorlijk pijn. Ik heb die auto helemaal uit elkaar gehad en volledig gerestaureerd. Daar heeft tweeënhalf jaar werk ingezeten.” De door corona toch al geplaagde ondernemer Johan Bruinekool heeft een rotdag. Vanochtend ging het mis. Hij heeft zijn Range Rover uit 1973 gewassen en gestart als hij even naar binnen loopt om nog wat spullen te halen. Als hij nog geen vijf minuten later terugkomt, ziet hij rook uit zijn auto komen. ,

,Ik heb een brandblusser gepakt en daarna nog één. Een buurman heeft ook geholpen met een brandblusser, maar de auto vloog spontaan in de fik, er was geen houden meer aan.” Bruinekool denkt dat kortsluiting misschien de oorzaak is. De auto is volledig uitgebrand. En ook de bestrating en zijn bedrijfspand aan de Eemweg hebben schade opgelopen. ,,De auto heeft voor mij een grote emotionele waarde, het is verzamelstuk. Het is één van de weinigen die in deze staat nog rondreed. Hier in de omgeving rijden er nog een stuk of tien omdat hier een verzamelaar woonde.

Ik heb nu nog wel vervoer, maar dit doet behoorlijk pijn.” (Foto's: Caspar Huurdeman)