Omstanders springen te water bij ongeval Houten

HOUTEN - Op het Oostrumsdijkje in Houten is een auto op zn kop in het water terecht gekomen. Getuigen twijfelde niet en sprongen het water in om de twee inzittende te controleren. Een van de omstanders raakte daarbij licht gewond.

De twee inzittende worden door de ambulancedienst nagekeken maar hoeven waarschijnlijk niet mee naar het ziekenhuis.

Eén van hen is van de inzittende is van Poolse komaf. Omdat de brandweer twijfelde of de bestuurder de vraag goed begreep dat er maar twee mensen in de auto zaten zijn brandweerduikers het water in gegaan. Er is niemand meer aangetroffen. De auto had een Duits kenteken.

Foto's Koen Laureij