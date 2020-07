Onderzoek na woningoverval in Soest

SOEST – Bewoners woonachtig aan de van Straelenlaan zijn in de nacht van maandag op dinsdag 28 juli opgeschrikt door een woningoverval.

De overval vond rond 02.00 uur plaats. Politie eenheden kwamen direct ter plaatste en startte een buurtonderzoek. Onbekend is of er iets is buit gemaakt. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.

Als u iets verdachts gezien heeft, camerabeelden heeft of meer weet over wat er gebeurd is, komt de politie graag met u in contact. Bel 0900-8844, als u liever anoniem contact opneemt, bel dan 0800-7000. (Foto’s: Caspar Huurdeman)