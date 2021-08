Onderzoek verdacht pakket Utrecht Lunetten

UTRECHT - Het onderzoek naar het verdachte pakketje op treinstation Utrecht Lunetten is afgerond. De Explosieven Opruimingsdienst heeft het pakket onderzocht. Of er gevaar is geweest voor ontploffing of gevaarlijke stoffen is onduidelijk. De politie zou later bekend maken wat er precies is aangetroffen.

Rond 17:00 uur werd het pakketje aangetroffen en dat zag er serieus uit. Het pakket leek te bestaan uit een grote fles met daaraan aluminium kleurige pakketjes en een mobiele telefoon. De politie zette het station af en het treinverkeer tussen Utrecht Vaartsche Rijn en Houten werd stilgelegd.

Inmiddels is het onderzoek afgerond en kan het station weer worden vrijgegeven. Door vakantietijd en de coronasituatie was het opmerkelijk rustig rond het station. Enkele reizigers die niet op de trein konden stappen zijn per bus verder gereisd. (Foto's: Koen Laureij)