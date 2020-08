Bestelbus Politie over de kop A27 Utrecht

UTRECHT - Op de A27 bij Utrecht is een bestelbus over de kop geslagen met materialen van een politiedienst. Welke dienst willen betrokkenen niet zeggen, maar ze zeggen bij de landelijke eenheid in Driebergen te horen. De bestelbus zat vol met materialen als ladders en koffers.

Een bergingsbedrijf zet de auto rechtop en zal deze bergen.

Een agent die bij de dienst hoor zegt dat het gaat om een eenzijdig ongeval van een collega die niet in dienst was en die niet onderweg was naar een melding. De materialen zijn door andere collegas opgehaald.

Voor zover bekend raakte niemand gewond geraakt.

Foto's Koen Laureij