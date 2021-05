Ontploffing bij caravanbrand in Bunnik

BUNNIK - In een weiland aan de Marsdijk in Bunnik is zondagavond een caravan in vlammen opgegaan. De vlammen werden opgemerkt vanaf de Oud Wulfseweg en de Marsdijk.

De brandweer had moeite de brandlocatie te bereiken. Vanwege de donkerte was het lastig een pad naar de brand te vinden. De caravan stond afgelegen in een weiland en de brand vormde geen gevaar voor de omgeving. Wel was een flinke explosie te zien en te horen waardoor paarden in het naastgelegen weiland kort van slag raakte.

Terwijl de brand uit zichzelf lijkt te doven probeert de brandweer een weg naar de brandhaard te vinden. (Foto's: Koen Laureij)