Opzetborstels in trek bij mobiele bandieten

BREUKELEN - De politie heeft zondag 26 mei 2019 bij de snelweg A2 ter hoogte van Breukelen twee mannen van 45 en 49 jaar aangehouden als verdachten van heling of diefstal van voornamelijk opzetborstels voor elektrische tandenborstels. De mannen hebben de Georgische nationaliteit en geen vaste woon-of verblijfplaats.

Medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke eenheid zagen omstreeks 11.uur op parkeerplaats Ruwiel een auto met een export kenteken staan. Tijdens de controle van de auto en de twee inzittenden zagen de agenten een zogenaamde bigschopper met een grote hoeveelheid opzetborstels staan. Omdat het de agenten bekend is dat opzetborstels een gewilde buit zijn bij internationale dadergroepen werd de inzittenden naar de herkomst van de spullen gevraagd. De twee mannen gaven aan de spullen gekocht te hebben. Een kassabon konden ze echter niet overleggen. Op de achterbank werd een tas aangetroffen die kennelijk geprepareerd was om de alarmpoortjes bij diefstal niet af te laten gaan. Verder werd in de auto nog een blik met vijf pakken zoetjes en vijf pakken parfum aangetroffen.



Omdat de agenten vermoedden dat deze spullen van diefstal afkomstig waren, zijn ze allebei aangehouden. De auto, de opzetborstels, de zoetjes, de parfum en de tassen zijn in beslag genomen. De politie onderzoekt van welke winkels de spullen afkomstig zijn.

Het aanpakken van mobiele banditisme staat hoog op de prioriteitenlijst van de politie. De term mobiel banditisme word gebruikt voor internationaal rondtrekkende criminele groepen, Die zich schuldig maken aan verschillende misdrijven als winkel- en ladingdiefstal , inbraak in woningen en bedrijven, oplichting en zakkenrollerij. (Foto: Politie.nl)