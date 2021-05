Overleden persoon in hotel Woudenberg

WOUDENBERG - In Hotel Schimmel aan de Stationsweg-Oost in Woudenberg is maandag rond 16.30 uur een overleden persoon aangetroffen. De politie is ter plaatse meteen een onderzoek gestart om de toedracht duidelijk te krijgen. Daaruit is gebleken dat er geen sprake is van een misdrijf.

Het lichaam werd aangetroffen op de eerste etage van het hotelgedeelte. Het is niet duidelijk of dat in een kamer is of in een andere ruimte, ook is onduidelijk of het om een man of een vrouw gaat. (Foto's: Kees van Kooten)