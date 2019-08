Overval Kimara IJsselstein

IJSSELSTEIN - Vrijdagavond iets na 19.30 uur is de Kimara winkel in IJsselstein overvallen.

Volgens politie droeg de dader een donkere capuchon op het hoofd en is via de hoofdingang gevlucht op de fiets (dit laatste is bevestigd door politie ter plaatse). Vluchtroute en aanvullend signalement ontbreken.

Volgens ooggetuigen ter plaatse ging het om een mes en was er een onbekend geld bedrag buit gemaakt. (Foto's: Ymke-Fotografie)