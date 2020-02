Overval op een filiaal van Kruidvat in Soest

SOEST - Vrijdagavond rond 20.30 uur is de Kruidvat in Soest overvallen. Het betreft het filiaal aan het Plein van Zuid.

De winkel werd onmiddellijk gesloten. De politie deed een buurt onderzoek rond het winkelcentrum en bij de appartementen boven de winkels.

Via een Burgernetbericht werd gevraagd uit te kijken naar donker getinte man met kort zart haar, gekleed in een spijkerbroek en een sjaal over zijn neus. Op zijn droeg de man een rugtas met bruine randen. (Foto's: Caspar Huurdeman)