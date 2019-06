UTRECHT - Overval op een horecagelegenheid aan de Poortstraat. Een personeelslid raakte hierbij licht gewond en is behandeld door aanwezig ambulancepersoneel.

De recherche spreekt met betrokkenen. De twee daders zijn gevlucht op een scooter. Getuige of meer info? Bel 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.