Pannetje op het vuur in Houten

HOUTEN - Een pannetje op het vuur heeft dinsdagavond veel nieuwsgierige inwoners van Houten opgeleverd. De brandweer reed met zwaailicht op sirene naar een melding van een keukenbrand in een woning aan het Laagwater in Houten. Veel omwonenden uit de wijk kwamen daarop een kijkje nemen.

De brandweer had de situatie snel onder controle en kon al snel over gaan op nacontrole van de woning. Voor zover bekend is er weinig schade ontstaan en kunnen de bewoners zo weer hun huis in. (Foto's: Koen Laureij)