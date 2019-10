Passanten treffen gewonde aan in auto langs de A1 Baarn

BAARN - Op de rijksweg A1 tussen Eembrugge en Amersfoort is vannacht een automobilist gewond geraakt bij een ernstig ongeval. De personenauto werd in een weiland langs de snelweg aangetroffen door passanten. Hoe lang de wagen met het slachtoffer daar al lag is niet duidelijk.



Aan de sporen te zien had de auto op de linkerrijbaan gereden en was hij plotseling naar rechts gestuurd. Nadat hij een paal had geraakt raakte hij van de weg.

De voorbijgangers die het wrak ontdekten sloegen direct alarm. Alle hulpdiensten rukten massaal uit. De brandweer had een uur nodig om de inzittende te bevrijden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht.



Foto's Caspar Huurdeman