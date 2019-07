Persoon in auto doodgeschoten in Houten

HOUTEN - Bij een schietpartij in Houten is donderdagavond een man om het leven gekomen. Het slachtoffer werd op de bijrijdersstoel van een auto onder vuur genomen en overleed ter plekke. De politie is een uitgebreid onderzoek gestart.

De parkeerplaats aan het Achterom is ruim afgezet en rechercheurs doen onderzoek. Ook speurhonden zijn in de omgeving ingezet.

Burgemeester Gilbert Isabella, die pas gisteren werd geinstalleerd als nieuwe burgemeester van Houten, kwam naar het plaats delict om met de aanwezige agenten en rechercheurs te praten. Isabella heeft nog niet in het openbaar gereageerd op de gebeurtenis.

Omwonenden reageren geschrokken op het incident. Rond 22:45 uur klonken er 9 schoten op de parkeerplaats. In de auto zouden op dat moment het slachtoffer en een vrouw zitten, maar de vrouw bleef ongedeerd. Veel mensen reageerde geƫmotioneerd toen zij hoorden dat het slachtoffer overleden was.

De politie kon vannacht nog geen nadere informatie geven over het incident. (Foto's: Koen Laureij)