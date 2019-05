Persoon neergeschoten in Utrecht

UTRECHT - Op woensdag 1 mei 2019 rond 19:55 uur ontving de politie melding van een overval op een woning aan de Musketierlaan in Utrecht waarbij ook is geschoten. Daarbij raakte een 63-jarige man gewond. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht, waar hij is behandeld aan zijn verwondingen. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De politie is op zoek naar getuigen van het incident.

Was u gisteravond rond 19.45 uur in de buurt van de Musketierlaan en was u getuige van het incident? Of hebt u (camera)beelden waarop de verdachten wellicht te zien zijn? Als u nog niet met de politie heeft gesproken, neem dan graag vandaag contact op met ons via 0900-8844. Anoniem uw informatie doorgeven kan ook via 0800-7000. (Foto's: Koen Laureij)