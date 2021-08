Persoon te water Pijlkruid in Woudenberg

WOUDENBERG - Zondagavond werd de brandweer van Woudenberg omstreeks 18:35 uur gealarmeerd voor een waterongeval na het Pijlkruid in Woudenberg.

Een persoon was het water in gevlucht nadat de politie hem achtervolgde. Bij aankomst van de brandweer was de persoon al op het droge geholpen door agenten. De persoon is aangehouden en in de handboeien gezet. In afwachting van een ambulance schuilden de persoon en agenten bij een advocatenkantoor. Het is onbekend of de persoon mee is genomen door de ambulance of naar het bureau is vervoerd.

Omstanders verklaarden later dat de persoon onder invloed zou zijn van verdovende middelen. (Foto's: Bart Sinke)