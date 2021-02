Plafond ingestort in Bunschoten-Spakenburg

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - In een oude melkfabriek aan de Veenestraat is een plafond ingestort. Hierbij is een persoon bekneld geraakt. Brandweer, ambulancemedewerkers en het Mobiel Medische Team waren ter plaatse om het slachtoffer te bevrijden. Het slachtofferwas aanspreekbaar voor de hulpverleners.

De persoon die bekneld heeft gezeten is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De Inspectie SZW is in kennis gesteld zal onderzoek doen naar de oorzaak van het ongeval. (Foto's: Caspar Huurdeman)