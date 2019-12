Plofkraak bij Coolblue in Utrecht

UTRECHT - Het Coolblue filiaal aan het Europalein in Utrecht is donderdagnacht opnieuw doelwit van een inbraak. Rond 02.00 uur werd met een zwaar explosief de voorruit van de winkel opgeblazen. De schade is enorm.

De politie heeft een signalement van twee verdachten verspreid. Het tweetal zou op een scooter zijn gevlucht in de richting van Utrecht Lunetten. De twee droegen een zwarte helm, bontkraag en hadden tassen bij zich. Of ze iets buit hebben gemaakt is onduidelijk.

Op 12 juli 2019 was de winkel ook al doelwit. Toen reden drie mannen met een auto de winkel in. Toen slaagde de politie erin de drie aan te houden. (Foto's: Koen Laureij)