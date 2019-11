Poging plofkraak in Utrecht

UTRECHT - In een winkelcentrum aan de Valetonlaan hebben een onbekend aantal geprobeerd een pinautomaat op te blazen. De plofkraak mislukte volgens de politie. Onduidelijk is of er wel iets is ontploft.

De Explosieven Opruimingsdienst is ter plaatse en gaat met een bompak het winkelcentrum in. Er wordt in ieder geval rekening gehouden met de mogelijkheid dat er explosieven zijn achtergebleven. De brandweer en een ambulance staan standby.

Vooralsnog lijkt er geen sprake van ontruiming van omliggende woningen. (Foto's: Koen Laureij)