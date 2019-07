Politie-actie bij bedrijf in Nieuwegein

NIEUWEGEIN - De politie is in de nacht van zondag op maandag opnieuw het bedrijf 'Het Groeipaleis' binnen gevallen op de Ravenswade in Nieuwegein. Na een melding werd rond 23.00 uur de omgeving van het pand afgezet. Vermoedelijk waren de agenten op zoek naar personen, maar waarom zij gezocht werden is nog onduidelijk.

Met behulp van een ladderwagen van de brandweer gingen agenten het dak van het bedrijf op. Ook werd een politiehelikopter ingezet. De helikopter zag op de Grote Wade dat een persoon in een geparkeerd busje zat. Agenten controleerde de man, maar die bleek onschuldig.

Korte tijd later ondernamen de agenten actie. De agenten trokken kogelwerende vesten aan en twee politiehonden werden uit de wagens gehaald. Met veel lawaai gingen de agenten het bedrijf in waarna een zoeking plaatsvond. Na ruim een uur kwam de politie zonder resultaat naar buiten.

In het betreffende pand deed de politie op 9 oktober 2018 ook al een inval. Toen werd het bedrijf verdacht van het leveren van materialen ten behoeve van professionele en grootschalige hennepteelt en vond dagen lang onderzoek plaats.

Gedurende de actie van vanavond, die uiteindelijk ruim twee uur duurde, werd al het verkeer gecontroleerd dat het bedrijventerrein wilde verlaten. Waar de politie naar opzoek was en waarom is onduidelijk. (Foto's: Koen Laureij)