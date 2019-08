Politie doet onderzoek naar 'schoten' Nieuwegein

NIEUWEGEIN - Op dinsdagavond 20 augustus kreeg de politie meerdere meldingen over schoten die men hoorde in de omgeving van het Nypelsplantsoen. Bij het onderzoek naar de toedracht werden twee verdachten aangehouden.

Rond 22.35 uur meldden bewoners dat men harde knallen hoorde en dat er mogelijk werd geschoten. Een en ander zou te maken hebben met een conflict tussen meerdere personen waarbij een aantal auto’s waren weggereden. Een van deze auto’s werd getraceerd op de Buizerdlaan. De inzittenden, inwoners van Nieuwegein en beiden 23 jaar oud, werden aangehouden. De auto werd in beslag genomen. De politie zet het onderzoek voort.

De politie komt graag in contact met getuigen of met mensen die op andere wijze over informatie beschikken. Er kan worden gebeld met 0900-8844 of met Meld Misdaad Anoniem, telefoon 0800-7000. (Foto's: Koen Laureij)