Politie houdt man aan na vondst lichaam Breukelen

BREUKELEN - In het onderzoek naar de dood van een 33-jarige man uit Zandvoort heeft de politie een man aangehouden. De politie verdenkt hem van betrokkenheid bij de dood van het 33-jarige slachtoffer.

Het slachtoffer werd zaterdag gevonden in het Amsterdam-Rijnkanaal. Eerder op zaterdag, even voor 11.00 uur in de ochtend, kreeg de politie een melding over een verdachte situatie aan de Kanaaldijk-Oost langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Dat is iets ten zuiden van de Breukelerbrug ter hoogte van de voetbalvelden. De melding was aanleiding voor de politie om in de omgeving van die locatie in het water te gaan zoeken. In het water werd een auto en het lichaam van de 33-jarige man uit Zandvoort gevonden.

De politie gaat uit van een misdrijf en heeft een rechercheteam samengesteld. Dat team kon maandag een verdachte aanhouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de 33-jarige man.

De hulp van getuigen is voor het onderzoek nog altijd van groot belang. Het kan dan gaan om passanten, maar bijvoorbeeld ook schippers. Heeft u iets opvallends gezien of gehoord tussen vrijdag 13 maart en zaterdagochtend 14 maart? Weet u meer over deze zaak? Laat het dan weten.



Ook mensen met een bewakingscamera in de directe omgeving van de locatie wordt gevraagd deze beelden veilig te stellen en contact op te nemen met de politie. Dat kan via de opsporingstiplijn 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.