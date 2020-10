UTRECHT - Bij een aanhouding op de Adriaan van Bergenlaan in Utrecht is door de politie een waarschuwingschot gelost. Een man is aangehouden.

Niemand raakte gewond. Over de verdachte had de politie een melding gekregen over een bedreiging met een wapen. De man zit vast en de zaak wordt onderzocht.

Foto's Koen Laureij