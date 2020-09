BILTHOVEN - Op de Frans Halslaan in Bilthoven is de politie maandag bezig geweest met een groot onderzoek. De explosieven opruimingsdienst was ter plekke en er liepen rechercheurs met witte pakken rond. Aanleiding zou de vondst van een levenloos lichaam zijn in of bij de woning. (Foto's: Koen Laureij)