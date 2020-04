Politie onderzoekt overlijden in Bunschoten-Spakenburg

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - De recherche is een onderzoek gestart naar aanleiding van een sterfgeval vannacht in Bunschoten-Spakenburg. In een woning aan de Hoekstraat troffen agenten na een melding omstreeks 02.15 uur een overledene aan. De toedracht van de dood van de persoon wordt onderzocht.

De overleden man bewoonde het huis aan de Hoekstraat. Omdat onduidelijk is onder welke omstandigheden de man precies is gestorven, doet de politie onderzoek. Vannacht is daarom al een team van rechercheurs naar de woning gekomen om sporenonderzoek uit te voeren. Ook vandaag gaat het onderzoek verder. Rechercheurs zullen onder meer een buurtonderzoek uitvoeren.



De recherche is op zoek naar getuigen die mogelijk meer kunnen vertellen over wat er vannacht is gebeurd. Heeft u iets gezien wat mogelijk te maken kan hebben met deze zaak? Neem dan contact op met het opsporingsteam via 0900-8844. Anoniem bellen kan via Meld Misdaad Anoniem, bel 0800-7000.



Op woensdagmiddag 15 april heeft de politie een 32-jarige man aangehouden in het onderzoek naar het overlijden van een persoon afgelopen nacht in Bunschoten-Spakenburg. Hij zit vast voor verhoor. Nog steeds wil de recherche graag spreken met getuigen die meer weten over wat er vannacht in de woning aan de Hoekstraat.