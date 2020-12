Politie onderzoekt schietincident pand Utrecht

UTRECHT - De politie doet onderzoek naar een schietincident aan de Maliebaan in Utrecht. Gisterenmiddag kreeg de politie een melding over kogelgaten in de gevel van een pand. Toen deze inderdaad werden aangetroffen in een raam is een onderzoek ingesteld. De politie vraagt mensen die afgelopen dagen iets opvallends hebben gezien in de omgeving van het pand zich te melden.

Maandagmiddag om 13.15 uur wordt de politie gebeld. De melder vertelt dat er geschoten zou zijn op de gevel van een pand aan de Maliebaan, ter hoogte van de kruising met de burgemeester Reigerstraat. In het raam zouden kogelgaten zitten. Agenten gaan naar de locatie toe en vinden daar inderdaad sporen van een schietincident. Daarop wordt een onderzoek ingesteld.

Het onderzoek is in volle gang. Over de inhoud van het onderzoek kan de politie op dit moment nog geen verdere toelichting geven. De recherche heeft wel een belangrijk verzoek. Zo wil de recherche graag mensen spreken die vóór maandagmiddag 13.15 uur iets opvallends hebben gezien aan de Utrechtse Maliebaan. Dat kan maandagochtend zijn geweest, maar ook eerder. Ook als iemand camerabeelden heeft die mogelijk van belang kunnen zijn voor het onderzoek ontvangt de recherche die graag. Informatie kan worden doorgegeven via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.