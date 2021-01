Politie onderzoekt vondst lichaam in haven Spakenburg

SPAKENBURG - De recherche doet onderzoek naar een stoffelijk overschot dat maandag is aangetroffen in een boot bij de monding van de haven in Spakenburg, laat de politie weten.

Het forensisch onderzoek richt zich op de oorzaak van het overlijden, en moet uitwijzen of het slachtoffer een natuurlijke dood is gestorven of dat er mogelijk sprake is van een misdrijf. Het gaat vermoedelijk om het lichaam van een man.



Foto's Caspar Huurdeman