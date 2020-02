Politie ramt gestolen auto van de weg in Soest

SOEST - De politie in Soest heeft zondagavond een man en een vrouw opgepakt die op de vlucht waren in een gestolen auto. De achtervolging van het stel begon in Bilthoven en eindigde op de Biltseweg in Soest. Agenten wisten het duo uiteindelijk tot stilstand te dwingen nadat de auto werd geramd. De oude Fiat belandde daarbij in de greppel naast de weg waarna de aanhouding kon plaatsvinden. Twee politiewagens en het gestolen voertuig raakten beschadigd. Een bergingsbedrijf heeft de drie beschadigde auto's afgesleept. De auto bleek te zijn gestolen in De Bilt.

Foto's Caspar Huurdeman