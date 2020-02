Politie schiet op autokraker Utrecht

UTRECHT - Politieagenten hebben vanmiddag op een parkeerplaats bij een winkelcentrum in Overvecht op een auto geschoten.

Volgens de politie werden twee autokrakers op heterdaad betrapt. Toen de verdachte vluchtte schoot de politie op hem. De parkeerplaats is afgezet voor onderzoek. Eén verdachte is aangehouden, de andere is nog voortvluchtig.

Volgens omstanders was de politie er heel snel bij. Mogelijk dat de politie met een gerichte actie bezig was tegen de autokrakers. (Foto's: Koen Laureij)