Politie veroorzaakt gaslek bij onderzoek in Soest

SOEST - De politie heeft woensdagmiddag een gasleiding geraakt bij graafwerkzaamheden in de tuin van de vermoorde Miranda Zitman in Soest. De werkzaamheden hadden betrekking op het lopende onderzoek. De brandweer en monteurs van Stedin moesten ter plaatse komen om het lek te dichten.



De politie doet al wekenlang onderzoek in en rond de woning aan de Lange Brinkweg, waar vorige maand stoffelijke resten van de 52-jarige bewoonster Miranda Zitman werden gevonden.



Het lek was snel gedicht. Er was geen gevaar voor de directe omgeving.

Foto's Caspar Huurdeman