HOUTEN - In de Dukaatslag in Houten is dinsdagmiddag een man gestoken. Zijn verwondingen lijken mee te vallen. De politie is op zoek naar de verdachte en doet onderzoek naar dit incident.

Wie iets heeft gezien of meer denkt te weten, wordt verzocht dit te melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. (Foto's: Koen Laureij)