Politiehelikopter maakt oefenlanding bij Houten

HOUTEN - Wie vrijdagmiddag een wandeling maakte buiten de Rondweg ter hoogte van de wijk de Meren kon er niet omheen. Een politiehelikopter maakte een ronde boven de woonwijk en zette daarna de landing in op de zogenaamde helispot vlak buiten de Rondweg.

Uit navraag blijkt het om een oefenlanding te zijn gegaan. Op de helispot wordt vaker geland door politiehelikopters. Politiediensten kunnen daar worden afgezet of juist worden opgepikt als ze elders in het land ingezet moeten worden. Om dat probleemloos te kunnen doen is het voor de piloten van de helikopters bekend te zijn met de landingsplek. Zodoende wordt ook af en toe een oefenlanding uitgevoerd.

De landing trok bekijks van passanten en omwonenden. Een enkeling waagde een stapje dichterbij en ging op de foto met de helikopter. Na ruim een halfuur is de helikopter weer opgestegen en richting het zuiden van het land gegaan om te surveilleren. (Foto's: Koen Laureij)