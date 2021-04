Politiehelikopter test speaker van helikopter bij Houten

HOUTEN - Een politiehelikopter heeft vanmorgen een systeemtest uitgevoerd bij Houten-Zuid. Daarom landde de helikopter twee keer en bleef deze enige tijd op dezelfde plek in de lucht hangen om het geluid op de grond te kunnen horen.

De politiehelikopter van het type Eurocopter EC135 is uitgerust met een speaker die onder andere gebruikt kan worden om eenheden op de grond aan te sturen of groepen mensen toe te spreken. Voor de bemanning was echter niet duidelijk in hoeverre dat geluid nou waarneembaar was op de grond.

Daarom werd het systeem uitgetest boven een weiland naast de Rondweg in Houten-Zuid. De helikopter zette een van de bemanningsleden af waarna de helikopter in de lucht een aantal boodschappen communiceerde. Het geluid was slecht waarneembaar en dat was ook de conclusie van de man op de grond.

Na ongeveer een kwartier is de helikopter weer retour naar Schiphol gevlogen. (Foto's: Koen Laureij)