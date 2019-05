Ramkraak Amstelstraat Utrecht

UTRECHT - In de nacht van zaterdag op zondag werd rond 4.30 een pui van een winkel aan de Amstelstraat geramd. De overvallers gingen er met rookwaren vandoor. De politie zoekt getuigen.

De inbrekers ramden met een Volkswagen Golf de pui van de zaak en blokkeerden met een Seat Leon de straat. Ze konden vervolgens via het rolluik de zaak betreden. De politie heeft nog in de omgeving gezocht naar de daders maar niemand gevonden. Graag komen we in contact met personen die getuige zijn geweest of meer weten over deze plofkraak. Heeft u iets gezien of weet u meer over deze ramkraak? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.