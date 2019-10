Ramkraak Amsterdamsestraatweg Utrecht

UTRECHT - In de nacht van zondag 29 op maandag 30 september werd omstreeks 03.15 uur een ramkraak gepleegd in Utrecht. De gevel van een computerzaak in de Amsterdamsestraatweg werd met een personenauto geramd. De recherche onderzoekt de ramkraak en zoekt getuigen.

De politie spoedde zich naar aanleiding van een inbraakalarm naar het pand aan de Amsterdamsestraatweg. Agenten die als eerste ter plaatse kwamen, zagen direct dat het hier om een ramkraak ging. Een kleine personenauto was gebruikt om de gevel van het bedrijfspand te rammen. Hoewel de politieagenten snel ter plaatse waren, hadden de daders al kans gezien goederen weg te nemen en te vluchten.



In het gebouw werd uiteraard een onderzoek ingesteld. De ter plaatse achtergebleven auto, die voor het rammen van de pui was gebruikt, is door de politie in beslag genomen. Het gaat om een kleine personenauto (Volkswagen Lupo). Deze auto bleek een dag eerder in Utrecht te zijn gestolen.



De ramkraak heeft grote impact op de getroffen ondernemer. De recherche wil daarom heel graag spreken met getuigen die meer weten over deze ramkraak. Wie heeft gezien wat er precies is gebeurd? Wie heeft de daders vlak voor de ramkraak zien rijden in de Volkswagen Lupo op of nabij de Amsterdamsestraatweg? Bel de politie via 0900-8844 of bel anoniem via 0800-7000.