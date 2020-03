Ravage en gewonden na ongeval A12 Driebergen

DRIEBERGEN - De A12 tussen Bunnik en Driebergen is afgesloten door een ernstig ongeluk ter hoogte van de afrit bij Driebergen. Een automobilist botste met hoge snelheid op een RIMOB (Rimpelbuisobstakelbeveiliger). Door de klap vloog het motorblok uit de auto en ontstond een flinke puinhoop op de weg.

Er is een persoon per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Volgens omstanders zat er mogelijk nog een tweede persoon in de auto. Hulpdiensten hebben in de omgeving gezocht, maar deze persoon niet aangetroffen. Onderzocht wordt of er inderdaad twee personen in de auto zaten.

De VOA heeft onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeval. De A12 blijft nog zeker tot 4 uur vannacht afgesloten.



Foto's Koen Laureij