Ravage op A27 Houten, caravan in stukken op de weg

HOUTEN - Op de A27 bij Houten zijn zondag aan het einde van de middag twee auto's met elkaar in botsing gekomen. Een van de auto's trok een caravan die bij het ongeluk kantelde en in stukken uit elkaar vloog. De inhoud van de caravan ligt over de weg verspreidt.

Bij het ongeluk raakten de inzittenden van de auto zonder caravan gewond. Beiden zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De auto had een Bulgaars kenteken en het betrof een Engelse auto, het stuur zat dus aan de rechter kant. De bestuurder is met hulp van de brandweer uit de auto gehaald.

In de auto die de caravan trok zaten twee personen met twee hondjes uit Belgie. Zij raakten niet gewond, maar hun caravan is total loss. De mensen waren op de terugweg na hun vakantie in Nederland.

De A27 is in zuidelijke richting voorlopig afgesloten. Het opruimen en het doen van onderzoek zal enige tijd in beslag nemen. (Foto's: Koen Laureij)