Rietgedekte woning in brand in Soest

SOEST - De schoorsteen van een boerderij in Soest heeft dinsdagavond rond 20:15 uur vlam gevat. De brandweer was in groten getale aanwezig, om te voorkomen dat de vlammen naar het rieten dak over konden slaan.

De schoorsteenbrand aan de Wieksloterweg Oostzijde was erg fel, en sloeg door een etagevloer van de 140 jaar oude boerderij. Het lukte de brandweer wel om de vlammen bij het riet op het dak weg te houden.

De brandweer uit Soest, maar ook uit Den Dolder en Baarn kwamen ter plaatse. Daarnaast werden speciale rietteams uit Werkhoven en Cothen gealermeerd. Nadat de brand helemaal geblust was is er in de boerderij een controle uitgevoerd. Salvage heeft zich over de eerste herstelwerkzaamheden ontfermd. (Foto's: Caspar Huurdeman)