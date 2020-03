Flinke roetschade na brand vishandel Bunschoten

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Woensdagmorgen heeft er bij een vishandel aan de Palingweg een brand gewoed.

Door de brand en roetschade is er voor tienduizenden euro's aan schade ontstaan. De brand ontstond in verpakkingsmateriaal dat lag opgeslagen in een kantoortje en werd door een medewerker ontdekt. Niemand raakte overigens gewond.

Inmiddels is het vuur geblust. Over de oorzaak is nog niets bekend. Door de grote inzet van de brandweer is erger voorkomen. (Foto's: Caspar Huurdeman)