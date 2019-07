Rondweg Houten dicht door brandende bestelbus

HOUTEN - De Rondweg in Houten is afgesloten tussen de wijk het Muur en het water vanwege een brandende bestelbus. De bestelbus stond vol met barbeques en was geladen met 14 gasflessen. De flessen zijn door de brand erg heet geworden, maar er zijn geen flessen ontploft. De brandweer is nog steeds bezig met het koelen van de gasflessen, maar het ontploffingsgevaar is geweken.

De Rondweg blijft voorlopig afgesloten tot de gasflessen veilig zijn gesteld. Dat gaat waarschijnlijk tot 17.00 uur duren.



De bestuurder raakte licht gewond, toen hij de gasflessen veilig wilde stellen. Bij de eerste gasfles die hij uit de bus haalde liep hij al brandwonden op. De man hoeft niet naar het ziekenhuis. (Foto's: Koen Laureij)